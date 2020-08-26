القومي للمرأة.. ينظم ندوة "دور مكتب الشكاوى في دعم الناجيات من العنف"

"دور مكتب الشكاوى لدعم المرأة"



التأثير السلبى للاعلام فى زيادة ظاهرة العنف فى المجتمع.



"زيادة وعي المرأة القانوني"



وشملت أيضًا زيادة الوعي القانوني للمرأة لمواجهة كافة صور العنف المختلفه سواء داخل الأسرة او المجتمع الخارجي.



ودارت المناقشات حول الطرق المختلفة للتعامل مع المعنفين سواء من الناحية النفسية، والإجتماعية والقانونية.



"كيفية إثبات العنف ضد المرأة، ومتابعة المحاضر"



وأيضًا كيفية إثبات العنف الواقع على الشخص المُعنف سواء كان العنف بدني أو لفظي أو نفسي.



ومتابعة المحضر المحرر من المرأة والإستعانة بمكتب الشكاوي او بالخط الساخن للوصول إلى النتيجة المرجوة للحد من العنف القائم على أساس النوع.

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالاسكندرية صباح اليوم تحت إشراف الدكتورة "ماجدة الشاذلي" مقرر الفرع ندوة "دور مكتب الشكاوى في دعم الناجيات من العنف"، ضمن برنامج مدن آمنة بمنطقة "بشاير الخير"، التي حاصرت فيها مروة نورالدين محامية مكتب الشكاوي.وتضمنت الندوة، دور مكتب الشكاوي في دعم الناجيات من العنف والطرق والاجراءات القانونية لمواجهة العنف، واشكال العنف الواقع على المرأة بشكل خاص مثل الزواج المبكر، الختان، والحرمان من التعليم، زواج القاصرات، وضرار كل منها على الفتاة والمرأة،