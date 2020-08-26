بعد وفاتها.. من هي عفاف عبد الرازق؟

في الساعات الأخيرة، شهدت الساحة الإعلامية خبر حزين برحيل عفاف عبد الرازق، بعد تعرضها لوعكة صحية، لتتوفى عن عمر يناهز ٨٠ عاما، ما تسبب في حزن الوسط الإعلامي على رحيلها متمنين لها الرحمة من الله سبحانه وتعالى.





شيعت أسرة الإعلامية الراحلة عفاف عبد الرازق جثمانها من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة ودُفنت بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل في مدينة نصر، ولم يحضر مسئولي ماسبيرو الجنازة حيث لم يتواجد أحد منهم أثناء التشييع.





وحضر من أقاربها عمرو ورحاب رجائى أبناء شقيقها أحمد رجائى وأصدقاء ابنة أختها المذيعة الراحلة نرمين عصام، والإعلامية الشابة سها سعيد.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الإعلامية عفاف عبد الرازق:





١. هي أرملة الصحفى نبيل عصمت، حيث تزوجت منه في يوم 2 يناير 1972، وأحيت الحفل الراقصة نجوى فؤاد، وحضر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش بصفتهما ولم يغن أحد منهما.





٢. هي خريجة كلية التجارة جامعة عين شمس، وأحد أقدم من عمل في مبنى التليفزيون المصري.





٣. عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربي" و"مجلة التليفزيون"، الذى استمر لسنوات طويلة.





٤. من أشهر البرامج التى قدمتها مجلة التليفزيون، والأرض بتتكلم عربي وبكره وبعده.





٥. ظهرت في عدد من الأفلام السينمائية الشهيرة بدور مقدمة البرامج، منها "كراكون في الشارع" و"العذاب امرأة".





٦. ارتدت الحجاب عام 1992 وابتعدت عن الشاشات، ورفضت العمل في القنوات الخاصة بعد ارتداء الحجاب، ووقتها تحولت للعمل الإذاعي وقدمت عبر إذاعة الشرق الأوسط برنامج "سهرة عائلية".





٧. روت فى حوارها، أنها مرت بمحطة فى حياتها كانت سببا فى تحطمها بمعنى الكلمة، قائلة إن وفاة ابنة شقيقتها المذيعة نرمين عصام، حطمها بمعنى الكلمة، إذ كانت تعتبرها ابنتها التى لم تلدها، مضيفة أنها كانت مرتبطة بها جدا.





يذكر أن أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، قال إن قناة ماسبيرو زمان سوف ستعرض في التاسعة والربع مساء اليوم حلقة من برنامج مجلة التليفزيون، تقديم الإعلامية الكبيرة الراحلة عفاف عبدالرازق، وتعاد الإذاعة في الثامنة والربع صباح الخميس.