أسعار الذهب تتحول للارتفاع خلال التعاملات المسائية والجرام يزيد 8 جنيهات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:23 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال التعاملات المسائية بسوق الصاغة ومحلات المجوهرات اليوم الأربعاء ليزيد سعر جرام الذهب بنحو 8 جنيهات، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن 

سعر الذهب عيار 18 : 730.25 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 852 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 973.75 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب : 6816 جنيهًا



أسعار الذهب في التعاملات الصباحية

عيار ١٨ : 723.40
عيار ٢١ : 844
عيار ٢٤ : 964.55
الجنيه الذهب : 6752



أسعار الذهب العالمي:

تحولت أسعار الذهب للارتفاع عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في جلسة متقلبة مع تراجع العملة الأمريكية

وتحول المعدن الأصفر للصعود القوي خلال الجلسة مع تخلى الدولار عن مكاسبه وتحول للهبوط.

وصرحت عضوة في الاحتياطي الفيدرالي أن الركود الاقتصادي الذي ضرب الولايات المتحدة قد يعود مجدداً وبصورة أكثر حدة.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

وتعرض المعدن النفيس في وقت سابق من التعاملات إلى ضغوط بفعل التفاؤل التجاري، حيث أعاد مفاوضي التجارة في الولايات المتحدة والصين تأكيد الالتزام بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ويظل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" خلال اجتماعات "جاكسون هول" المرتقب هذا الأسبوع محل اهتمام من جانب المستثمرين، حيث يتوقع أن يوفر المزيد من الوضوح حول وجهة نظر المركزي الأمريكي حيال التضخم والسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4 بالمائة أوما يعادل 27.70 دولار عند مستوى 1950.80 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1908.40 دولار في وقت سابق من التعاملات.

في حين ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.5 بالمائة بما يعادل 9.09 دولار ليصعد إلى 1937.23 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.06 بالمائة ليصل إلى 92.95 بعد أن كان مرتفعا عند 93.364.

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