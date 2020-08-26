جو رعد يطلق "بيروت يا جريحة" على "يوتيوب"

أطلق الفنان جو رعد أغنية وطنية خاصة ببيروت تحت عنوان "بيروت يا جريحة".





أغنية "بيروت يا جريحة"، تعبير رمزي منه للتضامن مع الضحايا والجرحى والذين فقدوا بيوتهم في الانفجار المروع الذي هزّ لبنان في الرابع من أغسطس.





وتوجيه رسالة حب لبيروت مدينة الفرح والفن.





الأغنية كلمات الشاعر فيليب بارودي وألحان وسيم بستاني توزيع روبير الاسعد، ميكس و ماسترينغ نور الاسعد واستوديو UR_WAY_STUDIO.





أما الفيديو فهو من إخراج مارون الأسمر، انتاج وتنفيذ فرح النابلسي.











