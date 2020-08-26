" جنوب الوادي للأسمنت " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:59 م
الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.07% بسبب مبيعات الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية وخاصة سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي للبورصة .

وبختام التعاملات ، تصدر سهم جنوب الوادي للاسمنت بنسبة 9.3% عند سعر 1.9 جنيه للسهم ، أعقبه الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى بنسبة 8.6% وبسعر 1.2 جنيه ، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) بنسبة 8% وبسعر 4 جنيهات .

ثم جاء في الترتيب الرابع سهم البويات والصناعات الكيماوية - باكين بنسبة 7.9% وبسعر 17.8 جنيه ،ثم سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 7.9% وبسعر 1.3 جنيه .

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  إيجي إكس 30 بنسبة0.07%، عند مستوى 11453.7 نقطة ، بينما ارتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.6% عند 1784 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 1.3% ليصل إلى 2691.2 نقطة.


واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للشراء بصافي 38.8 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 82.5%، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 31.4 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه على التوالي وبنسب إستحواذ 13% و4.3% علي التوالي .

وسجلت قيمة التداول على الأسهم المقيدة  بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.6 مليار جنيه ، من خلال 544.1مليون سهم، عبر 48.3 ألف صفقة ، وتم التداول علي 178 شركة ارتفع منهم 95 شركة وتراجع 57 شرة ، فيما إستقرت نحو 26 شركة


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من إدارة برشلونة على رحيل ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم الجدل حول عودة أحمد عادل عبد المنعم.. وموقف مفاجئ للحارس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ حوالي 5 ساعات

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

منذ ساعتين

الأهلي يحسمها: أزارو لن يرحل عن الفريق

منذ 42 دقيقة

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار البورصة المصرية.. 5 أسهم أكثر إرتفاعًا بالبورصة اليوم

أخبار البورصة المصرية.. بـ 9.1 جنيه سهم "إبن سينا فارما " يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم

"الأجانب " يستحوذون علي نسبة 14.7% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم

تعرف علي أكثر 5 أسهم ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

تعرف على .. قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

"النساجون الشرقيون " يحتل الترتيب الثالث في القائمة الحمراء بالبورصة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:19 م

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

02:33 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

أول رد رسمي من إدارة برشلونة على رحيل ميسي

04:31 م

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى