" جنوب الوادي للأسمنت " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:59 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات ، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.07% بسبب مبيعات الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية وخاصة سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي للبورصة .
وبختام التعاملات ، تصدر سهم جنوب الوادي للاسمنت بنسبة 9.3% عند سعر 1.9 جنيه للسهم ، أعقبه الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى بنسبة 8.6% وبسعر 1.2 جنيه ، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) بنسبة 8% وبسعر 4 جنيهات .
ثم جاء في الترتيب الرابع سهم البويات والصناعات الكيماوية - باكين بنسبة 7.9% وبسعر 17.8 جنيه ،ثم سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 7.9% وبسعر 1.3 جنيه .
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة0.07%، عند مستوى 11453.7 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.6% عند 1784 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 1.3% ليصل إلى 2691.2 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للشراء بصافي 38.8 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 82.5%، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 31.4 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه على التوالي وبنسب إستحواذ 13% و4.3% علي التوالي .
وسجلت قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.6 مليار جنيه ، من خلال 544.1مليون سهم، عبر 48.3 ألف صفقة ، وتم التداول علي 178 شركة ارتفع منهم 95 شركة وتراجع 57 شرة ، فيما إستقرت نحو 26 شركة
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