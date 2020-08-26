الجيش اللبناني يوجه الشكر للدولة المصرية على المساعدات (فيديو)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وصلت اليوم الأربعاء طائرتان عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى لبنان في عاشر رحلات الجسر الجوى استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة، وتقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

وعرضت فضائية "تن" مقطع فيديو أبرزت انطلاق الطائرتين من مصر إلى لبنان، ومن جانبه وجه أحد المسؤولين في الجيش اللبناني الشكر للدولة المصرية على استمرارها في تقديم الدعم والمساعدة للشعب اللبناني منذ أزمة انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا على أنه سيتم توصيل هذه المساعدات إلى المواطنين المستحقين من اللبنانين.

وكانت أقلعت طائرتان نقل عسكريتين من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة في تاسع رحلات الجسر الجوي يوم الاثنين الماضي، التي تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصري وجمعية البر والتقوى.

وأشاد المسؤولين بدولة لبنان أشادوا بالدور الفعال الذى تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا تجاه الأشقاء اللبنانيين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار المرفأ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني عبر مختلف الأزمنة.

ويأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن.

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