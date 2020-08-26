آرسنال يصرف النظر عن نجم أتلتيكو مدريد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن آرسنال الإنجليزي قرر صرف النظر عن فكرة التعاقد مع الغاني توماس بارتي نجم خط وسط أتليتكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن آرسنال غير قادر على دفع مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني الذي حدده مسئولي أتليتكو مدريد من أجل التخلي عن خدمات النجم الغاني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي اللندني سيبدأون في البحث عن نجم آخر يتعاقدون معه من أجل تدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بارتي البالغ من العمر 27 عامًا يعتبر واحد من أفضل اللاعبين في مركز خط الوسط على مستوى العالم.

 

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