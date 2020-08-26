الأهلي يحسمها: أزارو لن يرحل عن الفريق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد مسئولو النادي الأهلي استمرار النجم المغربي وليد أزارو، مهجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والعائد من إعارته لفريق الاتفاق السعودي.

 

وقال جمال جبر، مدير المركز الإعلامي بالأهلي، في تصريحاته لموقع "البطولة" المغربي " إن أزارو مستمر مع الأهلي، ولا توجد أي نية في التفريط بخدماته، مشيرا إلى أنه من أفضل المهاجمين في إفريقيا.

 

وتابع:" أزارو لاعب مميز، ونُراهن عليه بشدة ونعلق عليه طموحات عريضة، قناعاتنا بشأنه قائمة على قدرته على تقديم الإضافة للفريق".

 

وأكمل :"كل ما أُشيع خلال الآونة الأخيرة بشأن إمكانية رحيل أزارو لا أساس له من الصحة، نُدرك أهميته بالنسبة لنا وما بإمكانه إضافته للفريق في الفترة القادمة".

 

يذكر أن أزارو انتقل إلى الأهلي في صيف 2017، قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، في صفقة قاربت المليون ونصف المليون دولار، ويتبقى في عقده موسم إضافي.

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