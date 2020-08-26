رسميا.. قطر تتقدم بطلب لاستضافة أمم آسيا 2027

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء تسلمه ملف قطر لطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، والذي قام بتقديمه رسميا فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر في ماليزيا، خلال زيارته إلى مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور.

وكان منتخب قطر توج بلقب بطولة كأس آسيا عام 2019 في الإمارات، وتتطلع قطر إلى أن تكون أول دولة قي قارة آسيا تستضيف البطولة ثلاث مرات، بعدما كانت قد استضافت نسختي 1988 و2011.

وأشار الاتحاد الأسيوي عبر موقعه على الإنترنت إلى أن أربع دول أخرى أبدت رغبتها في استضافة البطولة، وهي الهند وإيران والسعودية وأوزبكستان، حيث قامت جميعها بإعلان رغبتها في الاستضافة.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي وافق في وقت سابق على منح الدول المستضيفة لنهائيات كأس آسيا اعتبارا من نسخة 2027، المزيد من الوقت للاستعداد من أجل استضافة البطولة، وذلك ضمن التزام الاتحاد بتعزيز قيمة مسابقاته.

وكانت الصين اختيرت لاستضافة كأس آسيا 2023، خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس في يونيو 2019، حيث تسعى الصين للبناء على الإنجازات التي تحققت في نسخة عام 2019 ورفع معيار التميز للنسخة التالية عام 2027.

وسيجرى الإعلان عن الدولة المضيفة للنسخة التاسعة عشر من كأس آسيا خلال عام 2021 .