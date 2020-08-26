38.8 مليون جنيه مبيعات "الأجانب" و"العرب" بالبورصة المصرية اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء ، وربح رأس المال السوقي نحو 700 مليون جنيه ، واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للشراء بصافي 38.8 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 82.5%، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 31.4 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه على التوالي وبنسب إستحواذ 13% و4.3% علي التوالي .





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة0.07%، عند مستوى 11453.7 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.6% عند 1784 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 1.3% ليصل إلى 2691.2 نقطة.









وبالنسبة للتداولات ، فقد سجلت قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.6 مليار جنيه ، من خلال 544.1مليون سهم، عبر 48.3 ألف صفقة ، وتم التداول علي 178 شركة ارتفع منهم 95 شركة وتراجع 57 شرة ، فيما إستقرت نحو 26 شركة



