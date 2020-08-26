38.8 مليون جنيه مبيعات "الأجانب" و"العرب" بالبورصة المصرية اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:53 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء ، وربح رأس المال السوقي نحو 700 مليون جنيه ، واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للشراء بصافي 38.8 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 82.5%، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 31.4 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه على التوالي وبنسب إستحواذ 13% و4.3% علي التوالي .

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  إيجي إكس 30 بنسبة0.07%، عند مستوى 11453.7 نقطة ، بينما ارتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.6% عند 1784 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 1.3% ليصل إلى 2691.2 نقطة.


وبالنسبة للتداولات ، فقد سجلت قيمة التداول على الأسهم المقيدة  بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.6 مليار جنيه ، من خلال 544.1مليون سهم، عبر 48.3 ألف صفقة ، وتم التداول علي 178 شركة ارتفع منهم 95 شركة وتراجع 57 شرة ، فيما إستقرت نحو 26 شركة 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم الجدل حول عودة أحمد عادل عبد المنعم.. وموقف مفاجئ للحارس

منذ حوالي 3 ساعات

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

منذ ساعتين

أول رد رسمي من إدارة برشلونة على رحيل ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسمها: أزارو لن يرحل عن الفريق

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الأجانب " يستحوذون علي نسبة 14.7% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم

"الأجانب " يستحوذون علي نسبة 22.6% من إجمالي التعاملات بالبورصة اليوم

البورصة تخسر 11.7 مليار جنيه بختام أخر جلسة في الأسبوع

البورصة المصرية تخسر 8.6 مليار جنيه بختام جلسة منتصف الأسبوع

بختام التعاملات ..249.3 مليون جنيه مبيعات المصريين بالبورصة اليوم

تعرف على .. قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:19 م

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

02:33 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

أول رد رسمي من إدارة برشلونة على رحيل ميسي

04:31 م

حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى