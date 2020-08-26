البورصة المصرية تسجل تداولات بـ 1.6 مليار جنيه اليوم

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:37 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، وسجلت قيم التداول على الأسهم المقيدة  بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.6 مليار جنيه ، من خلال 544.1مليون سهم، عبر 48.3 ألف صفقة.

وبختام الجلسة ، تم التداول علي 178 شركة ارتفع منهم 95 شركة وتراجع 57 شرة ، فيما إستقرت نحو 26 شركة.

وسجل سوق داخل المقصورة تداولات وصلت لـ 2.3 مليار جنيه ، فيما سجل سوق خارج المقصورة تداولات بحوالي 115.7 مليون جنيه ، وسجل المتعاملون الرئيسيون تداولات قيمتها 733.6 مليون جنيه .


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  إيجي إكس 30 بنسبة0.07%، عند مستوى 11453.7 نقطة ، بينما ارتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.6% عند 1784 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 1.3% ليصل إلى 2691.2 نقطة.


واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للشراء بصافي 38.8 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 82.5%، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 31.4 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه على التوالي وبنسب إستحواذ 13% و4.3% علي التوالي 

 


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