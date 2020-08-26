أول رد رسمي من إدارة برشلونة على رحيل ميسي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:31 م
ميسي
ميسي
ريهام عبد المحسن
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شدد رامون بلانيس رئيس الأمانة الفنية في برشلونة الإسباني على أن النادي الكتالوني يرغب في استمرار نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي وأنهم يعتمدون عليه في مشروعهم.

وقال بلانيس في تصريحات في المؤتمر الصحفي لتقديم فرانشيسكو ترينكاو نجم برشلونة الجديد:"نحن نعتمد على ميسي في المُستقبل، نتمنى أن يبقى، أتمنى أن ترينكاو يلعب مع الأعظم في التاريخ".

وأضاف:"طالما قلنا نريد صناعة فريق قوي حول ميسي، لم نفكر في رحيل ميسي لأننا نريد بقاءه، نحن نحترمه وهو الأفضل في التاريخ".

وتابع:"لا نرغب في الحديث عن إمكانية رحيل ميسي، نحن نعتمد عليه في مشروعنا، الجميع هنا يريدون استمرار ميسي، نحن نعمل جاهدين لإقناعه بالبقاء، ما نحتاجه حاليًا هو العمل لإيجاد أفضل حل".

وأردف قائلاً:"جميع لاعبي الفريق الأول يريدون بقاء ميسي، نأمل أن يبقى ويستمتع اللعب معنا، من الشرف بقاءه هنا وهو لاعب رائع ونريده أن يبقى".

واستطرد قائلاً:"لا يمكننا أن نجعلها معركة بين ميسي وبرشلونة لأن أياً منهما لا يستحقها، علينا أن نحترم كثيرًا اللاعبين الذين قدموا الكثير للنادي".

وعن الخطة البديلة في حال رحيل ميسي، اختتم بلانيس تصريحاته قائلاً:"نحن نعمل لصناعة فريق مع هذه الصفقات التي وقعنا معها مثل بيدري وترينكاو".


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