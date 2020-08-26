التضامن توقع بروتوكول مع 16 جمعية لتطوير 200 حضانة بالقليوبية

وقعت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع جمعية خير وبركة، لتطوير 22 حضانة بعدد 16 جمعية، بتكلفة تصل إلى 2 مليون و 108 ألف جنيه كمرحلة أولى لمشروع التطوير، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





يستهدف المشروع في جميع مراحله تطوير 200 قاعة حضانة بتكلفة تصل إلى 9 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية وتربوية ملائمة تتوافق مع معايير الجودة القومية والدولية للأطفال في المرحلة العمرية من (3 شهور - 6 سنوات) بمحافظة القليوبية من خلال إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية الموسعة.





وقع البروتوكول كلا من مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية خير وبركة، ممثلا عن الجمعية.





حضر توقيع البروتكول، كلا من، إيمان ريان، وسمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد، وممثلي البرنامج القومي لتنمية الطفوله المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والطب البيطري، والشباب والرياضة.





ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين بيئة التعلم لعدد 200 قاعة دور حضانة بالجمعيات الأهلية بمحافظة القليوبية، من خلال رفع الكفاءة الإنشائية وصيانة دور الحضانات القائمة وتوفير الأثاث والتجهيزات والأدوات لدور الحضانات المستهدفة في محافظة القليوبية، بنهاية العام الأول من المشروع، بالإضافة إلى تنمية قدرات عدد 200 معلمة من معلمات رياض الأطفال بالحضانات المستهدفة وتدريبهن على طرق وأساليب التعلم والتربية الحديثة، وفقاً لمعايير الجودة القومية والدولية التي تؤدي للنمو الجسدي والعقلي والنفسي السليم للطفل، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية والدعم الفني، وذلك بنهاية فترة المشروع والمساهمة في تحسين المستوى التعليمي والتربوي والبدني والنفسي والمهاري لعدد 3000 طفل متردد على دور الحضانات المستهدفة من تدشين المشروع بمحافظة القليوبية.





كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين مستوي الوعي والتعليم لعدد 3000 شخص من أولياء أمور الأطفال الملتحقين بدور الحضانات المستهدفة من خلال تنظيم برنامج محو الأمية، وأنشطة توعوية بأهمية هذه المرحلة في بناء شخصية الأطفال وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية لهم.





من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة ستولي اهتماما بالغا بالمشروع خلال الفترة القادمة باعتباره مهمة قومية لأنه يتعلق بمستقبل أطفال المحافظة، خاصة وأن عمل هذا المشروع هو استثمار في مستقبل أولادنا لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم لخلق أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال مشروع متكامل يهتم بالنشأ وأولياء الأمور والمعلمات في ذات الوقت.





وأكد مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن عدد قاعات الحضانات المستهدفة كمرحلة أولى 50 قاعة تابعة لعدد 16 جمعية تابعة لإدارة التضامن الاجتماعى (بشبين القناطر – والقناطر الخيرية)، والفترة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع : تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر من 26 أغسطس 2018 إلى 31 ديسمبر 2020، بإجمالي 2 مليون جنيه و108 ألف جنيه.



