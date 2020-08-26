الحزن يخيم مدينة بنها بعد وفاة عروس ليلة زفافها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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فاجعة كبرى يعيشها أهالي مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بعد وفاة عروس خلال استعداداها لحفل زفافها، حيث تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة يوم "حنتها"، حيث تحولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء حزنا على وفاة إسراء. 

فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداول نعي للفتاة المتوفاة بشكل كبير بمدينة بنها، فهي إسراء محمد الطالبة بمعهد فنى صناعى بشبرا الخيمة، تبلغ من العمر 21 عاما، تعرضت لسكتة قلبية فور استقياظها من النوم يوم حنتها، وعلى الرغم من تقديم الأسعافات الأولية لمحاولة إفاقتها، وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعى، إلا أنها توفيت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حادة.

وفي هذا السياق قال رمضان عطية خال الفتاة المتوفاة، أن الفتاة مثلها كمثل أي فتاة كانت تستعد لحفل زفافها الذي كان من المقرر اليوم الأربعاء، إلا أنها عند إيقاظها صباح أمس من قبل أسرتها نظرا لتأخرها في الاستيقاظ، أخبرتهم بأنها تشعر بألم بالجهة اليسرى من الصدر تجاه القلب، فناولها شقيقها كوبا من الماء بعد أن جلست على سريرها، وخرج ليعود لها بعد دقائق ليجدها نائمة مرة أخرى.

وتابع، أن شقيقها حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أن هذا لم يجد نفعا، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية وسرعة نقلها إلى مستشفى بنها الجامعى إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى، وذلك قبل ساعات من حفل زفافها التي كانت تنتظره بشوق مثلها كمثل أي بنت في مثل هذه الأيام.

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وفاة عروس بوابة الفجر بنها الفجر

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