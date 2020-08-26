"غفير في بيتي".. أحدث عروض "مسرح مصر" على MBC مصر.. الجمعة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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وسط نجاح جماهيري كبير تعرض قناة "MBC مصر"، بعد غدً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "غفير في بيتي".

 

تدور أحداث مسرحية "عفير في بيتي"، في اطار كوميدي حول شاب يتقد لخطبة فتاة وهي لا يمتلك أي شيء، وفي الوقت ذاته يحاول بعض اللصوص الاختباء في شقة خطيبته مما يسبب الكثير من المشاكل ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

 

تُعرض مسرحية "غفير في بيتي" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 28 أغسطس 2020 الساعة 8:00 مساءً.

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