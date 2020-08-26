نسمة محجوب تُحيي حفلين على سيد درويش والنافورة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد الفنانة نسمة محجوب، لإحياء حفلين غنائيين الأول اليوم على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، والثاني مساء الجمعة 28 أغسطس على ‏مسرح النافورة بالقاهرة، وذلك ضمن برنامج العروض الجادة والمتنوعة التى تقدمها دار الأوبرا المصرية.‏

 

وقد أعدت نسمة برنامجًا فنيًا يضم باقة مميزة من المؤلفات العربية التى أجادت أداءها، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها يا ‏عاشقة الورد، اعتزلت الغرام، يا محروسة، مفيش حكاية حب صدفة، وجوه، مستغربة، على طبيعتى، دور ع السعادة، إلى جانب عدد من ‏أشهر الأغاني الفرنسية والانجليزية.‏

 

ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد جيد من الجمهور في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.


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