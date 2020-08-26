نسمة محجوب تُحيي حفلين على سيد درويش والنافورة
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:55 م
نور طلعت
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تستعد الفنانة
نسمة محجوب، لإحياء حفلين غنائيين الأول اليوم على مسرح سيد درويش "أوبرا
الإسكندرية"، والثاني مساء الجمعة 28 أغسطس على مسرح النافورة بالقاهرة،
وذلك ضمن برنامج العروض الجادة والمتنوعة التى تقدمها دار الأوبرا المصرية.
وقد أعدت نسمة
برنامجًا فنيًا يضم باقة مميزة من المؤلفات العربية التى أجادت أداءها، بالإضافة
إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها يا عاشقة الورد، اعتزلت الغرام، يا محروسة،
مفيش حكاية حب صدفة، وجوه، مستغربة، على طبيعتى، دور ع السعادة، إلى جانب عدد من
أشهر الأغاني الفرنسية والانجليزية.
ومن المتوقع
أن يحضر الحفل عدد جيد من الجمهور في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار
فيروس كورونا في البلاد.