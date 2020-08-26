وزيرة الثقافة تطلق ملتقى المبادرة المسرحية "المؤلف مصري"

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ملتقى المبادرة المسرحية "المؤلف مصري" التى ينظمها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار من خلال فرقة مسرح الاسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسى والهادفة الى إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة وتصويرها بشكل احترافى وعرضها اون لاين على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب خلال شهور سبتمبر واكتوبر ونوفمبر المقبلين .

قالت عبد الدايم إن ملتقى مبادرة المؤلف مصرى تهدف إلى انتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق تقديمها لدعم واثراء المسرح المصرى بما يساهم فى ترسيخ الهوية الوطنية ، واضافت ان النصوص التى تم اختيارها تحمل الكثير من المبادئ السامية والقيم النبيلة فى شكل جذاب وممتع وبتقنيات مسرحية متكاملة ، مشيرة ان المسرح وسيلة فاعلة للسمو بالوجدان وتهذيب السلوك .

من جانبه قال الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ان العروض المختارة يتم تصويرها على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية في الفترة من ٣ سبتمبر إلى ٩ نوفمبر المقبل ويقدم كل عرض لمدة ٣ ليالي ايام الخميس ، الجمعة ، السبت من كل أسبوع وهى البيت تأليف وإخراج دكتور جمال ياقوت ، خارج المجموع تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد ، ذهب الليل تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل ، حكايات الصياد وأمير البحار تأليف وإخراج إيهاب مبروك ، صورة وبطل تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع ، فرحة ما تمت تأليف وإخراج أحمد جابر ، جوازة ست نجوم تأليف وإخراج أحمد مصطفى ، جنون عادي جداً تأليف مروة فاروق وإخراج ريهام عبد الرازق ، سيبوني لوحدي تأليف أسامة الهواري وإخراج محمد الزيني ، عد تنازلي تأليف وإخراج أشرف علي .