كيفية التحقق من تاريخ انتهاء الاقامة تفاديا لتوقيع الغرامة (المملكة العربية السعودية) عبر منصة ابشر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:35 م
ابشر
ابشر
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كيفية التحقق من تاريخ انتهاء الاقامة تفاديا لتوقيع الغرامة (المملكة العربية السعودية) عبر منصة ابشر

يمكن للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، أن يتم التحقق جيدًا من تاريخ انتهاء الاقامة قبل انتهائها لتفادي توقيع الغرامة، وأيضًا لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون يمكن التحقق من تاريخ انتهاء الاقامة ومعرفة الموعد الحقيقي لانتهائها.

فعقوبة انتهاء صلاحية الاقامة تتصاعد بدءا من الغرامة والتي تتزايد وقد تصل الي الترحيل عن البلاد ومنع دخولها مرة اخرى.

الاستعلام عن موعد وتاريخ انتهاء الاقامة من خلال منصة ابشر
- يمكن الدخول الي منصة ابشر الالكترونية وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- بفتح الصفحة الخاصة بمشترك خدمات منصة ابشر يتم اختيار الخدمات الالكترونية.

- من الخدمات الالكترونية يتم اختيار الاستعلام عن صلاحية الاقامة.

- بالاستعلام عن صلاحية الاقامة يتم ادخال رقم الاقامة وكود التحقق وهو عبارة عن رمز مرئي للتحقق من ان مستخدم الالكترون عنصر بشري وليس نظام الكتروني.

- يتم عرض الموعد الخاص بانتهاء صلاحي الاقامة.

الاستعلام عن موعد وتاريخ انتهاء الاقامة من خلال موقع وزارة العمل
- يتم الدخول الي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للدخول والاستعلام عن صلاحية الاقامة.

- يتم اختيار بوابة الخدمات الالكترونية للدخول الي الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارة.

- يتم اختيار خدمات الافراد للدخول الي منصة الخدمات الالكترونية للافراد.

- يتم ادخال رقم الاقامة الخاصة بالمستعلم عن تاريخ انتهاء اقامته.

- يتم اختيار نظام التاريخ المرغوب التعامل به سواء كان التاريخ الهجري او التاريخ الميلادي.

- يتم ادخال تاريخ الميلاد والرمز المرئي للتعامل مع النظام وبالضغط علي زر العرض يتم عرض النتائج كاملة.

كيفية التحقق من تاريخ انتهاء الاقامة تفاديا لتوقيع الغرامة (المملكة العربية السعودية) عبر منصة ابشر

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