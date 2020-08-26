ارتفاع معدلات التضخم في لبنان بنسبة 100% في يوليو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات تم نشرها اليوم أن لبنان سجل زيادة دراماتيكية في معدلات التضخم في يوليو وسط استمرار الانهيار المالي مع غياب آفاق الحل.

وأوضحت البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 112.4 في المائة في يوليو على أساس سنوي، مقابل أقل من 90 في المائة في يونيو. وبلغ معدل الارتفاع في تموز/يوليو على أساس شهري 11.42 في المائة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن معدلات نمو الأسعار ارتفعت إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود. وتأتي الارتفاعات نتيجة للتراجع الحاد لقيمة العملة اللبنانية في السوق السوداء، الأمر الذي جعل الواردات باهظة التكلفة، مع استمرار فشل السياسيين في الاتفاق على طريقة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية رغم الانفجار المدمر الذي شهدته بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري.


ووفقا لتقديرات أممية، فإن أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون في فقر ويكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بأكثر من 336 في المائة على أساس سنوي.

بينما ارتفعت أسعار المياه للمنازل والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.6 في المائة فقط في ظل إبقاء الحكومة على دعم المنتجات البترولية.

 

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