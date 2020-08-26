لاعب عراقي يفوز بمليون ونصف دولار على موقع بيت فاينل
أثناء انتشار
جائحة كورونا في كل دول العالم كان الكثيرون يُعانون من البطالة وفقدان مصدر الدخل
وبالطبع فقدان مصادر الإثارة والمتعة، لذا فإن اللاعب العراقي (ح. ت.) قرر أن يقوم
بتسجيل حسابًا جديدًا على موقع betfinal،
ثم وضع
رهانًا على لعبة Tycoons Plus بقيمة دينار
عراقي واحد (أي ما يُعادل 0.00084 دولار) وفجأة ظهر أمامه النمط الرابح ليفوز بجائزة
قدرها 1،413،210 دولار!
وقال اللاعب (ح.
ت.) بعد أن حصل على هذه الجائزة: "لقد تغيرت حياتي في لحظة! كُنت أعمل في محل
بن وتوقفت عن العمل منذ بدء انتشار جائحة كورونا ولم أستطع دفع فواتير الكهرباء أو
الماء أو الغاز ولم أجد أي وسيلة للتسلية سوى الرهان على العاب الكازينو".
وأضاف: "كنت ألعب بغرض التسلية وفجأة وجدت الكنز!".
بهذا الفوز
الكبير سوف يستطيع (ح. ت.) أن يؤسس عمله الخاص ويدعم عائلته وبالتأكيد يتوقف عن
العمل في محل البن!
من جانبها
أعلنت شركة (Final Enterprises N.V.) المالكة لموقع Betfinalأنها تعمل دائمًا على تحسين
عروضها من الألعاب والمكافآت المُختلفة ليحظى اللاعبون بتجربة لعب عادلة ومُمتعة
إلى الحد الأقصى، وأنها تتمنى لكافة اللاعبين العرب الحصول على مكاسب مُماثلة!
ما هي شركة Final Enterprises N.V.؟
تأسست شركة
فاينل إنتربرايزس عام 2015 في مدينة Willemstad بولاية Curacao، وهي مُتخصصة في
تقديم العاب الكازينو اون لاين والكازينو المباشر والمراهنات الرياضية. ووصل حجم
إيردات هذه الشركة عام 2019 إلى 25 مليون يورو، بينما دخل التشغيل كان 12 مليون
يورو، وعدد الموظفين هو 30 موظف. وهي تمتلك العديد من المواقع
مثل: Betfinal ، cosmoswin، bravowin، narbet.
وفي نفس العام الذي تأسست فيه الشركة فإنها حصلتعلى رخصة لتقديم الألعاب
الإلكترونية من ولاية كوراكاو برقم 1668 / JAZ. وتُقدم هذه الشركة باقة هائلة من عروض المراهنات الرياضية والعاب
الحظ مثل الروليت والبلاك جاك، وخلال السنوات الخمس التي أمضتها هذه الشركة فإنها
نجحت في الدخول إلى البلاد العربية وأمريكا اللاتينية وكندا، ومؤخرًا نجحت في
الوصول إلى البلاد الآسيوية أيضًا.
ويُركز كل موقع من مواقع الشركة على سوق بشكلٍ مُنفرد، على سبيل المثال فإن
Cosmoswinيُركز أكثر على أوروبا، أماBetfinal فهو يُركز على الأسواق العربية.
أماNarbet وBravowin فهما يهتمان بالعملاء الأفارقة والآسيويين.
تاريخ الشركة
بدأت شركة Final Enterprisesنشاطهابكشك
رهان في الممكة المتحدة، ثم خلال عام 2015 قررت الشركة الدخول إلى الأسواق
الأوروبية عبر الإنترنت. وفي نوفمبر 2015 استحوذت الشركة على على الشركة المالطية Netglenn
Ltdللتحضير لإطلاق منصاتها عبر الإنترنت.
وفي أكتوبر 2015، كانت بوابة Betfinal الأولى جاهزة للإطلاق التجريبي وبالفعل في أبريل 2016 بدأ الموقع
في استقبال اللاعبين.
وخلال عام 2016، تم إبرام أول صفقة رعاية مع شبكة الرياضة الإلكترونية Orbit من جوتنبرج من أجل التسويق لمواقع
الشركة.
وشاركت شركةFinal Enterprises في معرض SiGMA في نوفمبر 2017 وفازت بجائزة أفضل جناح في مجموعتها.
منتجات الشركة
1. بيتفينال
تأسست شركةBetfinalخلال عام 2013 لتقديم المراهنات
الرياضية والعاب الكازينو اون لاين. وقد اكتسب هذا الموقع شهرة كبيرة بين اللاعبين
العرب، خاصة بعد أن حصل اللاعب (ح. ت) على جائزة الجاكبوت من لعبة Tycoon
Plus.
2. كوزموسوين
وهو ثاني أكبر موقع لشركة Final Enterprises، فقد تم إطلاقه عام 2018 ليكون
أول موقع مُتخصص في تقديم العاب الكازينو اون لاين فقط في المجموعة.
بروتكول اللعب بمسؤولية (Responsible Gaming)
نظرًا لأن شركة فاينل إنتربرايزس حاصلة
على ترخيص لجنة كوراساو فهناك الكثير من القيود التي تلتزم بتطبيقها لضمان حصول
اللاعبين على تجربة لعب آمنة وعادلة بشكلٍ كامل، وموظفو شركة فاينل إنتربرايزس على
درجة عالية من المهارة ويُمكنهم اكتشاف اللاعبين المُدمنين على القمار بشكلٍ سريع
واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاههم والتي تتراوح بين الإستبعاد لفترة تصل إلى 6 أشهر إلى
استبعاد كامل من جميع المنتجات والمواقع الإلكترونية التي تُقدمها الشركة.
بروتكول أعرف عميلك (Know your customer)
مثل كافة
المؤسسات التي تتعامل مع بيانات العملاء الشخصية والمالية فإن شركة فاينل
إنتربرايزس تتبع إجراءات تنظيمية دقيقة للتعرف على عملائها والتأكد من هوياتهم
الحقيقية لذا فإن كل عميل يُطلب منه إدخال البيانات التالية:
·
الاسم الكامل
·
تاريخ الولادة
·
البريد الإلكتروني
·
بلد
·
مدينة
·
عنوان
·
هاتف محمول
العمر: لا تسمحالشركة لأي لاعب تحت سن
الـ 18 بالتسجيل أو المشاركة في أي من مواقع شركة فاينل إنتربرايزس، وإذا كان هناك
اشتباه في تسجيل لاعب قاصر في أي من المواقع فيتم غلق الحساب بصورة فورية. لذا فإن
مواقع الشركة تطلب أحيانًا إرسال صورة من الهوية الوطنية للاعب أو جواز سفره.
الخلاصة
تعتمد العاب الكازينو على الحظ بشكلٍ
كامل ويُمكن لأي لاعب أن يحصل على مكسب مُماثل لما حصل عليه اللاعب (ح. ت.)، ومع
ذلك يجب أن يلتزم اللاعبون بقواعد اللعب بمسؤولية لتجنب مشاكل إدمان القمار.