لاعب عراقي يفوز بمليون ونصف دولار على موقع بيت فاينل

أثناء انتشار جائحة كورونا في كل دول العالم كان الكثيرون يُعانون من البطالة وفقدان مصدر الدخل وبالطبع فقدان مصادر الإثارة والمتعة، لذا فإن اللاعب العراقي (ح. ت.) قرر أن يقوم بتسجيل حسابًا جديدًا على موقع betfinal ، ثم وضع رهانًا على لعبة Tycoons Plus بقيمة دينار عراقي واحد (أي ما يُعادل 0.00084 دولار) وفجأة ظهر أمامه النمط الرابح ليفوز بجائزة قدرها 1،413،210 دولار!

وقال اللاعب (ح. ت.) بعد أن حصل على هذه الجائزة: "لقد تغيرت حياتي في لحظة! كُنت أعمل في محل بن وتوقفت عن العمل منذ بدء انتشار جائحة كورونا ولم أستطع دفع فواتير الكهرباء أو الماء أو الغاز ولم أجد أي وسيلة للتسلية سوى الرهان على العاب الكازينو". وأضاف: "كنت ألعب بغرض التسلية وفجأة وجدت الكنز!".

بهذا الفوز الكبير سوف يستطيع (ح. ت.) أن يؤسس عمله الخاص ويدعم عائلته وبالتأكيد يتوقف عن العمل في محل البن!

من جانبها أعلنت شركة (Final Enterprises N.V.) المالكة لموقع Betfinalأنها تعمل دائمًا على تحسين عروضها من الألعاب والمكافآت المُختلفة ليحظى اللاعبون بتجربة لعب عادلة ومُمتعة إلى الحد الأقصى، وأنها تتمنى لكافة اللاعبين العرب الحصول على مكاسب مُماثلة!

ما هي شركة Final Enterprises N.V. ؟