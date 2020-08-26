انتعاش قطاع الصناعات التحويلية في سنغافورة بسبب كورونا

أظهرت بيانات صناعية رسمية صادرة اليوم أن سنغافورة شهدت انتعاشا بطيئا بسبب الإغلاق الناجم عن وباء فيروس كورونا في يوليو الماضي.





وبحسب "الألمانية" طبقا لبيانات صادرة عن هيئة التنمية الاقتصادية فإن زيادة الإنتاج بنسبة 6ر1 بالمئة في يوليو الماضي مثلت تحسنا طفيفا، مقارنة بزيادة 6ر0 بالمئة في يونيو- وذلك عقب تراجع قياسي بلغ 8ر15 بالمئة في قطاع الصناعات التحويلية في مايو الماضي.





وأظهرت بيانات يوليو الماضي زيادة في الإنتاج في القطاع الهندسي بواقع أكثر من 9 بالمئة- مما يعكس براعة سنغافورة في إنتاج أشباه الموصلات وهو مكون رئيسي لأجهزة الكمبيوتر.





وتراجع إنتاج المستحضرات الطبية في يوليو الماضي، بعد ارتفاع عن الأشهر السابقة، حيث أدى الوباء إلى زيادة الطلب العالمي. غير أن الزيادة الطفيفة في يوليو الماضي مثلت تراجعا على أساس سنوي بنسبة 4ر8، مما يشير إلى أن الدولة المدينة الغنية تكافح للتخلص من آثار إغلاق استمر شهرين، انتهى في الثاني من يونيو الماضي وساهم في تراجع قياسي مثل 2ر13 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني.





وكانت وزارة الصحة في سنغافورة قد سجلت أمس الثلاثاء، 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 56 ألفا و435 حالة.