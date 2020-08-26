هاني شاكر يتعاون مع المخرجة بتول عرفة في أغنية جديدة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد أمير الطرب العربي الفنان هاني شاكر لتصوير أغنية جديدة  ستكون مفاجأة  للجمهور المصري والعربي ، في اول تعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديو والمخرجة المبدعة بتول عرفة .

 

وينتظر أمير الطرب العربي عقب عودته من اجازته الصيفية  بالساحل الشمالي من وضع كافة الاستعدادت الخاصة بالأغنية التي سيقوم بتصويرها،

 

ويدخل شاكر، في جلسات عمل تحضيرية مع بتول عرفة عقب عودته للقاهرة، للاستقرار على الشكل النهائي للكليب .

 

وتألقت بتول عرفة، مؤخرًا بثلاثة كليبات مختلفة، أولهم مع الفنانة كارول سماحة بأغنية "bon voyage"، وبعدها قامت بتصوير أغنية المطرب محمد نور "جاني في ملعبي"، وكليب للمطرب الشاب محمد سرور.

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