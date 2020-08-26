السودان يعلن ارتفاع منسوب مياه النيل بشكل متسارع وقياسي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:15 م
مياه النيل
مياه النيل
وكالات
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تسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، بشكل يومي ومتسارع، في فيضانات في ولاية السودان، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

ووفقًا لوزارة الري السودانية، يعتبر فيضان هذا العام الأعلى منذ حوالي 100 عام، مقارنة مع فيضانات سابقة تعرضت لها البلاد.

 

وطالبت وزارة الري السودانية، باتخاذ تدابير مع الغرفة المركزية لطوارئ الفيضان، وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.

 

وحاصرت مياه النيل، كلا من مناطق وقرى "أبو حمد" بولاية نهر النيل، و"الزومه" بالولاية الشمالية.


وفي ساق آخر، قال المهندس أنور السادات الحاج محمد، مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه قد تم خروج عدد من المحطات عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ لتدفق المياه في النيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، وأنه من المتوقع أن يكون هذا نتيجة بدأ إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة.

 

 وأوضح أنور، أن محطات الصالحة ( أ) و( ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ لمياه لنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

 

وكشف عن "إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدني مستوى لها في محطة مياه سوبا ومحطة مياه بحري القديمة ومحطة مياه المقرن ومحطة مياه المنارة، مبينا أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة".

 

وأوضح أن "الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة بسبب الانحسار المفاجئ للنيل".

 

وأشار إلى أن "إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة" وتوقع المهندس السادات حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق أخرى بعيدة.

 

 

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