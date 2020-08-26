المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.07% بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:03 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي بدعم مشتريات المصريين، مع إتجاه المتعاملين الأجانب والعرب الي جني أرباح علي الأسهم القيادية والتي أدت الي تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.07%

وربح رأس المال السوقي نحو 700 مليون جنيه ليغلق عند 628.7 مليار جنيه 

وبختام التعاملات ، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  إيجي إكس 30 بنسبة0.07%، عند مستوى 11453.7 نقطة ، بينما ارتفع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.6% عند 1784 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 1.3% ليصل إلى 2691.2 نقطة.


واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للشراء بصافي 38.8 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 82.5%، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 31.4 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه على التوالي وبنسب إستحواذ 13% و4.3% علي التوالي .

وسجلت قيمة التداول على الأسهم المقيدة  بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.6 مليار جنيه ، من خلال 544.1مليون سهم، عبر 48.3 ألف صفقة.

وتم التداول علي 178 شركة ارتفع منهم 95 شركة وتراجع 57 شرة ، فيما إستقرت نحو 26 شركة 

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