انتهاء أزمة بث مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:13 م
الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون
الفجر الرياضي
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أعلن محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب انتهاء أزمة بث مباراة فريقه ضد الزمالك غدَا في الدوري المصري.

 

وقال محمد عادل لإذاعة "أون سبورت": "الأزمة انتهت حيث حدثت مفاوضات مع الشركة الراعية وتم التفاوض الحصول على جزء من المستحقات المالية، ولذلك قررنا الموافقة على إذاعة اللقاء".

 

وأضاف: "مواجهة الأهلي أو الزمالك تعتبر بطولة خاصة للمقاولون، وسوف نسعى خلال لقاء الغد لتقديم عرض جيد رغم الخسارة من أسوان في الجولة الماضية والتي لن تؤثر على الروح المعنوية للفريق الذي يسعى إلى تقديم مواجهة كبيرة ضد القلعة البيضاء"

 

وتابع: "طاهر محمد طاهر يعاني من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة أسوان الودية قبل استكمال الدوري وسوف يكون جاهزا للتواجد بالتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة".

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