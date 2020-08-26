طرح "الحوت الأزرق" لـ علاء مرسي في 15 دار بالقاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

أعلن الفنان علاء مرسي، طرح فيلم "الحوت الأزرق" في دور العرض السينمائي، اليوم، بـ15 دار في القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، معربا عن سعادته بنجاحه في استكمال هذا العمل المهم، بما يحمله من رسالة تهم الأسرة المصرية.

 

وقال "مرسي" في تصريحات خاصة، إن فيلم "الحوت الأزرق"، تجربة مهمة وجديدة بالنسبة له، تتناول اللعبة الشهيرة التي تصدى لها رجال الشرطة العظام، ولولا يقظة الأمن المصري، كانت ستسيطر على عدد كبير من شبابنا، مؤكدا توجيه التحية داخل العمل لرجال الشرطة البواسل، على حماية أبناءنا من من تلك اللعبة، التي أرهقت الشباب المصري، وكادت أن تودي بحياة العديد منهم، مشيرا إلى أن العمل من إنتاجه، بالاشتراك مع الدكتور جمال فؤاد، والأستاذ أحمد فوزي.

 

ولفت الفنان علاء مرسي، إلى أنه أصر على استكمال العمل إنتاجا وإخراجا وتوزيعا، رغم ما قابله من صعوبات تصل إلى التعجيز، مشددا على أن جميع المتاعب تهون، نظير عمل جاد يفخر به كل صناعه

 

وأكد مرسي، أن الفيلم يخاطب كل الفئات، وخاصة الشباب، لكنه بإشراف عائلي والتوجه للأهل، في رسالة وتحذير، بضرورة أن يضعوا أبناءهم نصب أعينهم، وكشف خطورة عالم السوشيال ميديا، ويضم كوكبة من النجوم، مثل أحمد سلامة، جمال فؤاد، راندا البحيري، نبيل ماهر، عفاف رشاد، نيرمين محسن، حسني شتا بالإضافة إلى الفنان الكبير مدحت صالح بأغنية رائعة، وهو تأليف أسامة حسام الدين.

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يحسم مصير جوارديولا

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

منذ نصف ساعة

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ ساعة و 8 دقيقة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يحسم الجدل حول عودة أحمد عادل عبد المنعم.. وموقف مفاجئ للحارس

منذ أقل من ساعتين

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

03:04 م

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

03:41 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

02:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى