"قدام بيته".. العثور على جثة عجوز مقتولاً في البدرشين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة رجل عجوز أمام منزله بشارع العرب، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز مقتولًا أمام منزله بشارع العرب بنطاق المركز.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد محمد طبلية رئيس مباحث المركز، ومعاونه الرائد أحمد فايز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وسماع أقوال شهود العيان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قتل حوادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ ساعة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مانشستر سيتي يحسم مصير جوارديولا

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يحسم الجدل حول عودة أحمد عادل عبد المنعم.. وموقف مفاجئ للحارس

منذ أقل من ساعتين

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ حوالي 3 ساعات

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

03:04 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

03:41 م

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

02:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى