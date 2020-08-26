"قدام بيته".. العثور على جثة عجوز مقتولاً في البدرشين

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة رجل عجوز أمام منزله بشارع العرب، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز مقتولًا أمام منزله بشارع العرب بنطاق المركز.





وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.



