عمرو الليثي ناعياً عفاف عبدالرزاق: فقدنا رائدة من رواد التليفزيون المصري

أعرب الإعلامي عمرو الليثى، عن حزنه الشديد لوفاة الإعلامية عفاف عبد الرازق، الذي توفت صباح اليوم الأربعاء.

ونشر الليثى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي قائلا: "رحم الله أستاذتنا عفاف عبدالرزاق رائدة من رواد التليفزيون المصرى، والتي قدمت العديد من البرامج التليفزيونية المهمة والمتميزة ومنها برنامج" مجلة التليفزيون" وأسهمت بإبداعها في تخريج جيل من الإعلاميين والمبدعين بالتليفزيون المصري، رحم الله الإعلامية الكبيرة وأسكنها فسيح جناته".

وتم تشييع جثمان الراحلة من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل فى مدينة نصر .