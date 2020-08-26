رئيس "يويفا" يعلق على فكرة تحديد سقف الرواتب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:40 م
رئيس يويفا
رئيس "يويفا"
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أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر سيفرين، أنه يعتقد أن كرة القدم قد تشهد قريباً تطبيق بعض الآليات لوضع سقف للرواتب، رغم أن هناك نقاط لا تزال بحاجة إلى توضيح.


قال سيفرين في تصريحات لمجلة شبورت بيلد الألمانية، نشرتها في عددها اليوم الأربعاء: "هناك بعض الأفكار المثيرة للاهتمام، لكننا بحاجة إلى بعض الوقت لمناقشة جدواها وتحليله، قبل أن نعلن المزيد من التفاصيل".


وأضاف: "ليس من المنطقي وضع نظام لا يمكن التحقق منه بشكل فعال، وبالتالي يجب أن تكون جميع الحلول فعالة".


ويرى خبيران مفوضان من البرلمان الألماني، أن تحديد سقف للرواتب أمر يمكن تطبيقه، لكن بشرط تنفيذه من قبل "يويفا".


وفي ضوء الرغبة في تحقيق المزيد من المساواة المالية في كرة القدم الأوروبية، قال سيفرين: "فكرة فرض ضريبة الرفاهية على الأندية التي لا تلتزم بالقواعد تبدو مثيرة للاهتمام.

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