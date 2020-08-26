للمرة الأولى.. وزير الاتصالات يكشف موعد الانتهاء من تطوير شبكة الإنترنت

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا نعكف حاليا على المرحلة الثانية لتطوير شبكة الإنترنت والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2020.

وكشف عن ربط أكثر من نحو 5500 مكتب بكابلات الفايبر خلال خطة تطوير شبكة المكاتب الجماهيرية ، ومن المستهدف ربط نحو 31 الف مبنى حكومي من خلال كابلات الفايبر بتكلفة 6 مليار جنيه وذلك ضمن خطة الوزارة لبناء مصر الرقمية.

أوضح أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات أثبتت نجاحها في استيعاب التضاعف في الاستخدام وزيادة عدد ساعات الذروة جراء جائحة كورونا.

جاء ذلك على هامش مؤتمر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاعلان عن اطلاق التشغيل التجريبي لمنصة مصر رقمية وتشغيل نحو 70 خدمة حكومية إلكترونية، وذلك بمقر الوزارة بالقرية الذكية.


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