الإنتاج الحربي: "مختار" تراجع عن الرحيل.. ولا نتعامل بالقطعة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:30 م
مختار مختار
مختار مختار
علي نبوي
Advertisements
أعلن خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، أن مختار مختار المدير الفني للفريق سيكمل مسيرته ولن يرحل عن تدريب الفريق، مؤكدًا بأنه تصريحاته كانت مجرد "نرفزة" عقب المباراة.


وقال مهدي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" مختار مختار كانت تصريحاته مجرد عصبية زائدة ومجرد نرفزة ولا نتعامل بالقطعة، ومتمسكين باستمراره في الموسم الجاري، وقد تحدثت معه وتراجع عن قراره وسيكمل مسيرته بشكل طبيعي".


وأضاف: "لا نريد اختلاق الاعذار، ولكن بعد إصابات كورونا، تأثرنا كثيرا وحدث خلخل في معسكر الفريق، ولم نخوض مباريات ودية كثيرا، لكن عملنا بشكل جيد".


وزاد:" لعبنا أمام الأهلي وتعادلنا وبذلنا مجهود كبير، ولكن تأثرنا بعد ذلك، حيث واجهنا المقاولون وانبي وبيراميدز وهي مباريات كانت قوية، ومع فرق تحتل مراكز متقدمة في جدول الدوري، ولو خسرنا مباريات من فرق أقل، وقتها سيكون هناك حالة قلق".


وأضاف:" لدينا 24 نقطة ولدينا مباراة إف سي مصر لو فزنا سنصل إلى 27 نقطة ونصل للمركز السابع".


وتابع:" مجدي عبدالعاطي مدرب جيد، وعمل مع مختار فترة كبيرة، وهو أراد الرحيل حاليا لتولي تدريب أي نادٍ في حالة وجود عرض رسمي".


وأتم: "لا يوجد اي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي للتعاقد مع عامر عامر حارس المرمى، واي شئ سيفيد اللاعب والنادي فنحن نرحب بها، ولا نقف في طريق مستقبل أي لاعب".

أخبار تهمك

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطالب فايلر بتقليد كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ 37 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يُكذب ميدو بسبب نجم الأهلي الراحل

منذ 38 دقيقة

تصريح صادم من لجنة مكافحة كورونا للمتعافين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ أقل من ساعة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تقديم عرض جديد لضم مارتينيز.. إنتر ميلان يصدم برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

01:42 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

01:01 م

بعد تقديم عرض جديد لضم مارتينيز.. إنتر ميلان يصدم برشلونة

01:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى