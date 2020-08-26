الاستعلام عن رصيد جوازات من منصة أبشر عبر رابط absher.sa وخطوات استرداد مبلغ المدفوعات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:31 م
أبشر
أبشر
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الاستعلام عن رصيد جوازات من منصة أبشر عبر رابط absher.sa وخطوات استرداد مبلغ المدفوعات

ننشر لكم متابعينا الكرام طريقة الاستعلام عن رصيد جوازات المتبقي من دفع تسديد رسوم الخدمات التي تتيحها الحكومة السعودية من تجديد بطاقات أو إقامات أو رخص سيارات أو عدم استخدامه من منصة أبشر التي تعد  تمثل طفرة إلكترونية ونوعية في تقديم الخدمات في المملكة، وكذلك خطوات استرداد الرصيد في حاله فقده من كافة البنوك السعودية، من داخل المملكة أو من خارجها في حال تواجد المواطن أو المقيم بدولة أخرى، والذي يعد إنجازات للمنصة وزارة الداخلية السعودية غير مسبوقًا.

الاستعلام عن رصيد جوازات
تتيح منصة أبشر للمواطن السعودي والمقيمين المعلومات الكافية للاستعلام عن رصيد المدفوعات للجوازات، بعد تسديد رسوم المكفولين والمركبات, والمخالفات المرورية، إذ يحفظ موقع أبشر الإلكتروني تلك الرسوم والرصيد المتبقي حتى يتمكن المواطن الرجوع إليه والاستفادة منه عند الحاجة.

وللاستعلام عن رصيد الجوزات عليك اتباع الخطوة التالية:-

- الدخول على منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية (اضغط هنا).
- عند الدخول اختار خدمة خدمات ابشر للأفراد.
- سجل دخولك للحصول علي الخدمة باسم المستخدم وكلمة المرور.
- في حالة عدم وجود حساب عليها يتوجب عمل اشتراك.
- بعد الدخول اختار الخدمات الإلكترونية ثم رصيد المدفوعات.
- اكتب رقم الهوية ورقم الإقامة وكافة البيانات المطلوبة.
- أدخل رمز التحقق.
- اضغط على عرض.
- وسوف تظهر لك معلومات رصيد الجوازات السابق والحالي.

استرداد رصيد المدفوعات
وفي حال عدم وجود الرصيد المتبقي يمكن استرداد الرصيد من وزارة الداخلية أو البنوك بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية وذلك عبر الخطوات التالية:

- الاتصال برقم خدمة عملاء وزارة المالية 19990 المجاني.
- عبر موقع وزارة المالية السعودية من خلال (اتصل بنا).
- التواصل من خلال الموقع الرسمي  لوزارة المالية على تويتر.
- إرسال رسالة على البريد الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]
- أو الدعم الفني لمنصة أبشر على الرقم 920020405.
- أو الدخول على الموقع الرسمي تويتر الجوازات.

الاستعلام عن رصيد جوازات من منصة أبشر عبر رابط absher.sa وخطوات استرداد مبلغ المدفوعات

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