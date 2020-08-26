رامي جمال يتعاون مع عمرو المصري في ألبومه الجديد

يتعاون الشاعر عمرو المصري، مع الفنان رامي جمال في ألبومه الغنائي المقبل من خلال أغنية جديدة.

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان رامي جمال.

في سياق أخر تعاون رامي، مع الفنانة إليسا في ألبومها الأخير من خلال أغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع وسام عبد المنعم.

الأغنية تحمل عنوان"على حس حكايتنا" وهي من ضمن أغاني ألبوم إليسا الجديد، وتعد التجربة الأولى لرامي جمال كشاعر.

ويتعاون أيضًا ا جمال مع الكابو حميد الشاعري، في ألبومه من خلال لحن أغنية من توزيع توما.