مانشستر سيتي يحسم مصير جوارديولا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
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يتبقى في العقد الحالي لمدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أقل من عام واحد، لكن رئيس مجلس إدارة النادي خلدون المبارك، قال إنه لا توجد أي خطط لعقد محادثات مع المدرب الإسباني.

ويتمتع غوارديولا الفائز بلقبين للدوري الممتاز بعلاقة قوية مع تكسيكي بيغيريستين مدير كرة القدم بالنادي وفيران سوريانو الرئيس التنفيذي للنادي، إذ سبق لهم جميعاً العمل سوياً في برشلونة.

وقال المبارك إن الطريقة التي يعمل بها سيتي خلف الكواليس تعني أن وضع عقد غوارديولا سيتم حله "بشكل طبيعي".

وقال المبارك في مقابلة مع موقع النادي: "لدينا مثل هذا التفاهم بيني وبين بيب، الانسجام بين تكسيكي وفيران وداخل النادي بالكامل يجعل هذه المفاوضات مع بيب محادثة طبيعية، أنا وبيب لدينا فهم واضح للغاية لما هو مناسب للنادي وما غير مناسب، نملك توافقاً واضحاً بشأن المستقبل وما نحتاجه لتحقيق النجاح للنادي، أعتقد مرة أخرى إنها ستكون مفاوضات مريحة وستتم بأفضل طريقة بالنسبة لبيب ولي وللنادي".

ورغم الانتقادات التي واجهها غوارديولا بسبب طريقة لعبه الحذرة خلال الخسارة أمام أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا، لا يوجد ما يشير إلى أن إدارة سيتي فقدت الثقة في المدرب الإسباني الذي قاد الفريق للقب الدوري مرتين منذ توليه المسؤولية في 2016.

وفي الواقع يبدو أنه سيكون قرار غوارديولا بشأن المدة التي سيبقى فيها في النادي.

وأضاف المبارك: "نملك الأشخاص المناسبين ولدينا الثقة المناسبة في بعضنا البعض".

ويبدأ الهداف التاريخي لسيتي سيرجيو أغويرو أيضاً عامه الأخير من عقده كما فقد الفريق ديفيد سيلفا، الذي عاد إلى إسبانيا وانضم إلى ريال سوسيداد عقب نهاية عقده، ما يثير المخاوف بين جماهير سيتي بشأن مستقبل المهاجم الأرجنتيني.

وقال المبارك: "عندما يكون لديك لاعب مثل ديفيد كرس عشر سنوات من حياته للنادي، ولديك لاعب مثل سيرجيو أغويرو يفعل نفس الشيء، هذا يثبت لي أننا نعمل بشكل صحيح".

وتابع: "إنهما جزء من تاريخ النادي الآن وقرارهما بشان الاستمرار أو الرحيل يتعين عليهما اتخاذه بحرية، كان نفس الأمر مع فينسن (كومباني)، رحل عندما شعر أنه القرار المناسب له ونفس الأمر تكرر مع ديفيد".

واختتم قائلاً: "بالنسبة لسيرجيو سيكون نفس الأمر وسنعمل سوياً في هذا الشأن وسيكون طبيعياً للغاية بغض النظر عن حدوث ذلك هذا العام أو العام المقبل، سيتم ذلك بشكل طبيعي ومريح مهما كان قرار سيرجيو".

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