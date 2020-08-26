حريق وانفجار بمبنى سكني في روسيا

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بانفجار داخل مبنى مكون من 5 طوابق، غربي العاصمة الروسية موسكو، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وتشير المعلومات الأولية، أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق اجتاح ثلاثة طوابق، وأصيب 4 اشخاص، حالة اثنين منهم وصفت بالخطيرة، وتمكن فريق الإطفاء من إجلاء 16 آخرين.

وفي سياق آخر، اندلع حريق ضخم أدى إلى انفجار أسطوانة غاز داخل مركز تجاري وسط العاصمة الروسية موسكو، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وذكرت وسائل إعلامي روسية، إن الانفجار حصل في مركز تجاري يقع في وسط موسكو بالقرب من السفارة السلوفاكية.

وأوضح المتحدث باسم الطوارئ الروسية، أن الانفجار حصل في الطابق التاسع بغرفة كان داخلها أسطوانة غاز، مضيفًا: "حصل ماس كهربائي بسيط أدى إلى اندلاع حريق صغير في الغرفة التي تحتوي أسطوانة الغاز".

وقال المتحدث باسم الطوارئ الروسية: " لقد تمت السيطرة على الحريق بعد الانفجار حيث اقتصرت الخسائر على الماديات وجرحت امرأة كانت بالقرب من الغرفة".