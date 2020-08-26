بالصور.. وضع حجر الأساس للمدرسة اليابانية ببنها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، عددا من المنشآت التعليمية، بمناسبة العيد القومى للمحافظه الذي يوافق 31 أغسطس من كل عام. 

رافق المحافظ خلال الافتتاح، طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالرحمن فتح الباب، مدير الادارة التعليميه ببنها. 

جرى خلال الحملة، افتتاح مدرسة الحرية الإعدادي بقرية ميت العطار بتكلفه قدرها 4 مليون و900 ألف جنيه، والفنية بنات ببنها بتكلفة قدرها 9 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس للمدرسة اليابانية بمدينة بنها بتكلفة 18،5 مليون جنيه، وكذا وضع حجر الأساس لإنشاء 12 فصلا جديدا بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها بتكلفة 4،5 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ، التوسعات الجديدة في مدرسة الشهيد أشرف كامل الثانويه بقرية مرصفا بتكلفه 3،5 مليون جنيه، وكذا التوسعات الجديدة في مدرسة كفر سندنهور دائرة مركز بنها بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه.

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