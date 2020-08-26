وفاة والد المخرج ستيفن سبيلبرج عن عمر ناهز الـ 103 عاما

توفي أرنولد سبيلبرج، والد المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 103 عاما.

وعلق سبيلبرج الأبن، على وفاة والده، قائلاً: "أنت قلبنا، أنت بيتنا، عندما أرى جهاز بلاي ستيشن، عندما أنظر إلى الهاتف الخلوي من أصغر آلة حاسبة إلى جهاز iPad، أنظر إلى والدي وأقول، والدي وفريق من العباقرة بدأوا ذلك".

وفي سياق منفصل يستعد المخرج ستيفن سبيلبرج، من طرح أحدث أفلامه في السينما بشهر ديسمبر المقبل .