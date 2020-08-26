إنشاء جامعة بمسمى "جنوب الوادي الأهلية"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على إنشاء جامعة أهلية بمسمى "جامعة جنوب الوادي الأهلية".

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة ( النداء ) في مجالات تدريب الطلاب علي مختلف المشروعات التنموية.

ووافق المجلس على تفويض الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في تحديد عدد الأبحاث المطلوبة للنشر في عدد المجلة الواحدة من المجلات العلمية بالجامعة.

ووافق المجلس على إعلان كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ( مدرس ـ مدرس مساعد ) بأقسام الكلية المختلفة.

ووافق المجلس أيضا على عمل مسابقة لبنوك الأسئلة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب علي مستوي الكلية ولكل الأقسام.

كما وافق المجلس على تغيير اسم مجلة جنوب الوادي للدراسات القانونية إلي مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للدراسات القانونية كلية الحقوق.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور السيد الحضري أحمد محمود في وظيفة أستاذ بكلية التجارة، والتعيين في وظيفة استاذ مساعد لكل من الدكتور حسين محمد حسين بخيت والدكتورة مروة صلاح الدين عبدالله محمود بكلية الآداب.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي للدكتورة داليا إبراهيم توفيق محمدين والدكتور محمود محمد عبدالحميد والدكتور عاطف محمد حسين خليل لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري والدكتورة أماني أحمد عبد العزيز محمد والدكتور عبد الرؤوف محمد محمد إسماعيل لوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكلا من الدكتورة سلوى محمود عبدالفتاح محمود بكلية التربية بقنا والدكتورة مروة محمد حسن محمود بكلية الآداب والدكتورة إلهام سيد السايح حمدان بكلية الأعلام وتكنولوجيا الاتصال.

ومنح درجة الدكتوراه لعدد " 5 " طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة ومنح درجة الماجستير لعدد " 12 " طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2020 درجة الليسانس أو البكالوريوس من مختلف كليات الجامعة.

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