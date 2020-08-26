رئيس جامعة بني سويف يتفقد التجهيزات النهائية لدار الضيافة بشرق النيل (صور)

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل بدار الضيافة شرق النيل للوقوف على مدى الانتهاء من التشطيبات الأخيرة داخله، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية الدورية لكافة المنشآت المختلفة داخل الجامعة شرق وغرب النيل.





وقام رئيس الجامعة بمعاينة غرف دار الضيافة والمرافق والتجهيزات، وقاعات المؤتمرات والاجتماعات والمطعم والمطبخ وغرف التبريد والإعاشة ويتكون الدار من 50 غرفة فردية وزوجية وثلاثية وقاعات طعام واجتماعات بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات، وتشكيل لجنة للاستلام النهائي، وبإمكانية التشغيل مع بداية العام الدراسي الجديد.





وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة حريصة على توفير كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين والمستثمرين بالمحافظة من خلال توفير سكن فندقي متكامل لاسيما وأن المحافظة أصبحت من المحافظات الجاذبة للاستثمار لقربها من العاصمة وللمناطق الصناعية المتميزة بها بالإضافة للمصانع المتعددة.





الجراج الذكي





وكان رئيس الجامعة، ألتقى، أمس، فريق المشروع البحثي لطلاب قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم وذلك في إطار مناقشة مشروعات التخرج الخاصة بالقسم حيث قاموا بتنفيذ مشروع الجراج الذكي "Smart Garage" والذي يعمل بالبصمة الإلكترونية، وله سعة لتخزين السيارات أوتوماتيكيا تحت الأرض عن طريق تطبيق علي الهاتف المحمول يتحكم في دخول وخروج السيارات ونقلها من مكان إلي آخر داخل الجراج. حيث تأتي مشروعات التخرج في إطار توجهات خطة الدولة للتنمية المستدامة.





وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا المشروع سيصنع طفرة إذا تم تنفيذه على أرض الواقع لأنه امتداد لمشروع الجراج الذكي بمنطقة روكسي بالقاهرة بعيدًا عن التحكم البشري.





وأضاف، أن الجامعة تتبنى خطة استراتيجية لأن تكون جامعة علمية بحثية، وتوفر الإمكانات اللازمة لاكتشاف الموهوبين والمخترعين من أبناء الجامعة وتتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتضمن تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل.



