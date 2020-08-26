المنيا تعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت مصادر بمديرية الصحة في المنيا، اليوم، عن إصابة 27 شخصا بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم نقلهم إلي مستشفيات الاشتباه والعزل والحجر الصحي.

وأعلنت مستشفى العزل بملوي، عن تعافي 3 أشخاص من وباء كورونا المستجد وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، واستمرار علاج 29 آخرين داخل أقسام المستشفى.

وقال مسؤول بصحة المحافظة، إن الوزارة تحذر باستمرار من تزايد الإصابات بالفيروس رغم التراجع الكبير الذي وصلنا له الفترة الماضية.

وعلى جانب آخر أصيب الدكتور زين العابدين الأطناوي عضو مجلس الشيوخ في المنيا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور أسبوع علي اعلان فوزه في الانتخابات.

ونشر "الأطناوي" على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" بوستا يؤكد فيه إصابته بالفيروس تضمن: "الحمد لله علي كل حال.. إصابتي بفيروس كورونا... اللهم شفاءا تاما عاجلا لكل مرضانا.. دعواتكم يا أعز الناس".

و"الأطناوي" من ابناء مركز مغاغه في أقصي شمال محافظة المنيا، وهو طبيب بشري، وتدرج في العديد من المناصب الحزبية.

وكانت مصادر طبيه في المنيا قد اعلنت عن تعافي 11 مصابا من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، بعد تحول نتائج عينات تحاليلهم من الإيجابيه للسلبيه، فيما استقبلت مستشفيات الاشتباه والعزل 8 مصابين جدد من مراكز بني مزار ومطاي والعدوه.

وقال مسؤول بالصحة، إن حالات الوفاه بالفيروس تتراجع بشكل تدريجي، وأن هناك بعض المستشفيات المخصصه للاشتباه لم تستقبل حالات إصابه علي مدار يومين متتاليين، منوها أن الفيروس أصبح ضعيفا بشكل ملحوظ، مقارنة بالأشهر الماضيه، متوقعا الوصول إلي صفر إصابات والثبات عليه في شهر سبتمبر المقبل.

وواصلت المصالح الحكوميه والخدميه في محافظة المنيا إتخاذ الإجراءات الإحترازيه والوقائية منعا لانتشار العدوي خاصه بالأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيره من المواطنين ومنها المراكز التكنولوجيه التي تشهد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، إذ يتم منع دخول أي مواطن لايرتدي الكمامات الطبيه.

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