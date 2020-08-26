كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، على ملامح التشكيل الهجومى للفريق، فى المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المقاولون العرب غدا الخميس 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري.

وستقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة على قناة “ON TIME SPORTS".

ويدخل اللقاء نادي الزمالك وهو في المركز الثاني بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفارس الأبيض في بطولة الدوري.

وقد جاء تشکیل الزمالك المتوقع للقاء المقاولون العرب كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع من جدول بطولة الدوري المصري الممتاز 37 نقطة.

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كارتيرون المقاولون الزمالك

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