تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على الأهلي، في لقاء القمة في الجولة الحادية والعشرين، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورت، وتقام المباراة على أرضية ملعب السلام.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

أخبار تهمك

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يحسم مصير جوارديولا

منذ ساعة و 9 دقيقة

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يحسم الجدل حول عودة أحمد عادل عبد المنعم.. وموقف مفاجئ للحارس

منذ أقل من ساعتين

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:33 م

رسميا.. ليونيل ميسي يحرج برشلونة بقرار جديد

الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

03:04 م

بيكهام يقتحم أزمة ميسي وسواريز في برشلونة

03:41 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

02:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى