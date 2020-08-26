تعرف على موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على الأهلي، في لقاء القمة في الجولة الحادية والعشرين، بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قناة أون تايم سبورت، وتقام المباراة على أرضية ملعب السلام.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.



