محافظ الجيزة: فتح جراج وغلق مقهى متعد على حرم الطريق بالدقي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حي الدقي حيث كانت تعاني تلك الميادين من تهالك لأرصفة المشاة وتواجد للمخلفات والقمامة.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير شملت دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة أنارة جمالية وارصفه للمشاه ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.

وحرص راشد، على الاستماع إلى المواطنين والاطلاع على أبرز المعوقات التي تواجهم وآرائهم في أعمال التطوير،  مؤكدا على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في كافة المجالات وخاصة النواحي الجمالية وبما يعكس المظهر الجمالي لمحافظة الجيزة والحفاظ على أعمال التطوير والتجميل لتلك الميادين. 

وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة بغلق مقهى متواجد بشارع الرائدة زينب كامل للتعدي على حرم الطريق العام والأرصفة، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تعديات من المنشأت التجارية والمحال والمقاهي على حرم الطريق العام وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما وجه المحافظ خلال الجوله بفتح أحد الجراجات المغلقة بعقار بجوار ميدان محمد صالح بعد تلاحظ غلق الجراج وقيام المواطنين بركن السيارات بمسار الشارع بما يتسبب فى اعاقه للحركة المرورية مشدداً على رئيس الحى بضرورة المتابعة الدورية والتأكد من عدم تكرار غلق الجراج واتخاذ الاجراء القانونى فى حال المخالفة لذلك. 

الجوله الذى قام بها محافظ الجيزة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى ورئيس هيئة النظافه والتجميل.

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