الأهلي يعرض بديل أحمد فتحي على فايلر

يخطط السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى ولجنة التخطيط بالفريق، للتعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد قرار أحمد فتحى للرحيل عن صفوف الفريق.





ورفض فايلر جميع محاولات لجنة التخطيط فى وضع حسين الشحات في هذا المركز أو إعادة عمار حمدى أو أكرم توفيق لتوظيفهم فى مركز الظهير الأيمن للفريق.





وعرضت إدارة النادي الأهلي على السويسري رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز، لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، وينتظر مسؤولي القلعة الحمراء الرد من فايلر بشأن التعاقد مع اللاعب، وقد وضع المدير الفني ملاحظات سلبية على اللاعب من قبل.





ويتصدر النادي الأهلي المركز الأول بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 56، نقطة بفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.



