بتكلفة 63 مليون جنيه.. افتتاح صرف صحي "الميمون" ببني سويف (صور)

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أفتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الاربعاء مشروع الصرف الصحي بالميمون التابعة لمركز الواسطى، بتكلفة 63 مليون جنيه بقدرة 420ل ث، ويخدم 25 ألف نسمة بقريتي الميمون ونزلة الجنيدي ويصب في محطة المعالجة بأبوصير الملق ـ بحسب بيان للمركز الإعلامي للمحافظة.



جاء ذلك بحضوراللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وبدوي النويشي عضو مجلس النواب، والمهندس عامر عبد الحكيم، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب محمد بكري رئبس مركز ومدينة الواسطى، والمهندس سيد حسان، مدير فرع شمال بشركة المقاولون العرب ووليد حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف.



وعقب الإفتتاح تفقد المحافظ مكونات المشروع والذي نفذته شركة المقاولون العرب "تحت إشراف الهيئة القومية" وشملت بيارة، عنبر التشغيل، وطلمبات ومولد، بجانب غرف الأمن والمخزن والإدارة والسور الخارجي، واستمع لشرح موجز عن مراحل العمل في المحطة التي تضمنت إنشاء شبكات إنحدار بأطوال 10 كيلو و400 متر وبقطرمن 6 بوصة إلى 36 بوصة، وخط طرد HDPE قطر 810 مم بطول 17 كم، حيث يخدم المشروع 25 ألف نسمة بقريتي الميمون ونزلة الجنيدي ويصب في محطة المعالجة بأبوصير الملق.



وأشار المحافظ إلى أن قطاع الصرف الصحي ذو أولوية كبيرة في خطة عمل الدولة، حيث يتم العمل من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى المحرومة من الخدمة، والبداية بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجًا، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة بهدف زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المدن والقرى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية.



كما شّدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأهالي للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بالكفاءة المطلوبة، ليتم تحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع التي أنفقت فيها الدولة الكثير من الإعتمادات من أجل تحسين مستوى الخدمات بالقرى، ومثمنًا المساهمة الفاعلة لمؤسسة نهضة بني سويف والتي تجسدت في مشاركتها في أعمال تركيب الوصلات المنزلية لعدد من المواطنين غير القادرين والأولى بالرعاية المستفيدين من المشروع، والتي تم تنفيذها تفعيلًا للبروتوكول الموقع في فبراير الماضي بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في هذا الشأن.

