بعد أنباء عن تجسيد قصة حياة طبيب الغلابة.. تعرف على الشخصيات المرشحة للبطولة

Advertisements

انتشرت أنباء عن تجسيد قصة حياة دكتور الغلابة محمد مشالي، الذي وفاته كانت بمثابة صدمة كبيرة للشعب المصري، فهو من أعظم من الدكاترة التي انجبتها مصر، ورغم أنه كان يعيش حياة بسيطة إلا أنه كان لا من الفقراء حق الكشف.



وبعد انتشار اخبار عن وجود عمل درامي يحكي عن قصة حياة دكتور الغلابة، أقترح بعض رواد السوشيال ميديا عن أسماء بعض الفنانين لتجسيد حياة دكتور محمد مشالي.





وكان في قائمة الأختيارات لتجسيد قصة حياة دكتور الغلابة، النجم محمد صبحي، كونه من أكثر الفنانين المؤثرة في مشواره الفني ودائما مايقدم أعمال تنفع المجتمع مثل مسلسل "عائلة ونيس" الذي تربى عليه أجيال.



كما وقع الاختيار الثاني على الفنان عبد العزيز مخيون، الذي لديه شبه كبير من الدكتور محمد مشالي، وأيضا طالب بعض الجمهور الفنان لطفي لبيب، بتجسيد الشخصية، لكونه يتمتع ايضا بملامح بسيطه وأنه له طالة خاصة عند الجمهور