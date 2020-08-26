الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

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تلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ترشيحات من جانب بعض وكلاء اللاعبين، لثنائي أجنبي من أجل الحصول على خدمات أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويرغب المارد الأحمر، في الحصول على خدمات أحد اللاعبين الأجانب الأقوياء من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي، الفترة الماضية.



وأعلن رمضان صبحي نهاية إعارته إلى الأهلي، وعودته إلى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وإبداء رغبته في التوقيع مع نادي بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.



ومن المنتظر أن يتم عرض الثنائي الأجنبي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل حسم أمرهما سواء بضم أحدهما أو صرف النظر عنهما بالفترة المقبلة.



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الجونة، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.