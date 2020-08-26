التربية والتعليم: إعلان نتيجه الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل.. واعرف الآن خطوات الاستعلام برقم الجلوس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:36 م
نتيجه الدبلومات الفنية 2020
نتيجه الدبلومات الفنية 2020
Advertisements

التربية والتعليم: إعلان نتيجه الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل.. واعرف الآن خطوات الاستعلام برقم الجلوس

نتيجه الدبلومات الفنية 2020 | نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد إعلان نتيجه الدبلومات الفنية 2020 خطوات الاستعلام برقم الجلوس.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2019/2020 الأحد المقبل.
 
وأكدت مصادر مسئولة، أنه سيتم تجميع النتيجة خلال الـ 24 ساعة القادمة، موضحة أنه تم كشف حالات غش كثيرة داخل الكنترولات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

وقالت مصادر مسئولة، إن المراجعة الشاملة للتصحيح ورصد الدرجات لامتحانات طلاب الدبلومات الفنية، بدأت الأسبوع الجارى، مشددة على أن مرحلة التصحيح انتهت، موضحا أن الكنترولات تطبق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية مقدرى الدرجات من فيروس كورونا.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تحديد أوائل الدبلومات الفنية فى كل شعبة، سواء دبلوم الخمس سنوات أو الثلاث سنوات والفندقى، لافتة إلى أن هناك طلاب متفوقة فى التعليم الفنى ولها تنسيق جامعات ومن ثم يحدد كل كنترول الأوائل ثم يتم تجميعهم على مستوى الجمهورية، موضحة أن هناك قواعد لاختيار الأوائل على رأسها مجموع الدرجات ثم الشعبة والتخصص والحروف الأبجدية فى ترتيب قائمة الأوائل.

وكشفت المصادر، أن هناك كراسات إجابة استفادت من درجات الرأفة التى تم إقرارها، لافتة إلى أن مقدرى الدرجات راعوا الظروف الصعبة التى عقدت فيها الامتحانات وأيضا توقف الدراسة منذ 15 مارس الماضى.

وشددت المصادر على أن الشئون القانونية تحقق فى المحاضر الإدارية التى تم تحريرها للطلاب داخل اللجان الذين ثبت تطورهم فى قضايا غش أو تصوير أسئلة ورفعها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أنه سيتم حرمان بعض الطلاب من الامتحان لمدة عام أو أكثر حسب المخالفة التى ارتكبها وفقا لقانون التصدى للغش والمنظم لأعمال الامتحانات.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020
من المؤكد أن طريقة الإستعلام إلكتروني هي من أسهل وأسرع الوسائل في وقتنا الحالي، فكثير من الطلاب يرغبون في الاستعلام عن النتيجة بأقصى سرعة دون الانتظار لظهورها في المدارس، ويبحثون عن طريقة الإستعلام إلكترونيا.

ويمكن الحصول على النتيجة إلكترونيا عن طريق الـ 4 خطوات التالية:

- هي دخول المستعلم إلى الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام.

- يبدأ المتعلم في كتابة الإسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب الذي نريد الإستعلام عنه.

- يقوم المتعلم الآن القيام بالضغط على كلمة الإستعلام أو ظهور النتيجة.

- يظهر أمامك الآن درجات الطالب الذي قمت بالاستعلام عنه.

التربية والتعليم: إعلان نتيجه الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل.. واعرف الآن خطوات الاستعلام برقم الجلوس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 نتيجة الدبلومات 2020 التربية والتعليم

أخبار تهمك

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من "نيمار" بعد رحيل ميسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من استمرار أحمد فتحي مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعة و نصف

ليفربول "السابع".. 15 ناديا ينتظرون ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاضل بين ثنائي أجنبي لتعويض رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعة

تصريح صادم من لجنة مكافحة كورونا للمتعافين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يُكذب ميدو بسبب نجم الأهلي الراحل

منذ 37 دقيقة

بعد تقديم عرض جديد لضم مارتينيز.. إنتر ميلان يصدم برشلونة

منذ ساعة

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يطالب فايلر بتقليد كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

"عدو" برشلونة يعلن اسم فريق "ميسي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجوم برشلونة يحسمون أزمة تراجع "ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2018| وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على موعد ظهورها

بوابة التعليم الفنى | اعرف نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة المصرية للتعليم الفنى | نتيجه الدبلوم

ننشر موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 .. إليك رابط بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس | بوابة الثانوي الفنى | نتيجه الدبلومات الفنيه | طلاب 3 ثانوي | انتظر النتيجة

الأسبوع المقبل.. التعليم تُعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

برشلونة يصفع ليونيل ميسي

برشلونة يرد رسميا على طلب ليونيل ميسي وأسرار المعركة

01:42 م

قرار جرئ من أحمد فتحي في الأهلي

01:32 م

تقارير إسبانية تكشف عن صفقات برشلونة الجديدة مع كومان

01:01 م

بعد تقديم عرض جديد لضم مارتينيز.. إنتر ميلان يصدم برشلونة

01:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى