التربية والتعليم: إعلان نتيجه الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل.. واعرف الآن خطوات الاستعلام برقم الجلوس





نتيجه الدبلومات الفنية 2020 | نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد إعلان نتيجه الدبلومات الفنية 2020 خطوات الاستعلام برقم الجلوس.





وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2019/2020 الأحد المقبل.

وأكدت مصادر مسئولة، أنه سيتم تجميع النتيجة خلال الـ 24 ساعة القادمة، موضحة أنه تم كشف حالات غش كثيرة داخل الكنترولات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.





وقالت مصادر مسئولة، إن المراجعة الشاملة للتصحيح ورصد الدرجات لامتحانات طلاب الدبلومات الفنية، بدأت الأسبوع الجارى، مشددة على أن مرحلة التصحيح انتهت، موضحا أن الكنترولات تطبق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية مقدرى الدرجات من فيروس كورونا.





وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تحديد أوائل الدبلومات الفنية فى كل شعبة، سواء دبلوم الخمس سنوات أو الثلاث سنوات والفندقى، لافتة إلى أن هناك طلاب متفوقة فى التعليم الفنى ولها تنسيق جامعات ومن ثم يحدد كل كنترول الأوائل ثم يتم تجميعهم على مستوى الجمهورية، موضحة أن هناك قواعد لاختيار الأوائل على رأسها مجموع الدرجات ثم الشعبة والتخصص والحروف الأبجدية فى ترتيب قائمة الأوائل.





وكشفت المصادر، أن هناك كراسات إجابة استفادت من درجات الرأفة التى تم إقرارها، لافتة إلى أن مقدرى الدرجات راعوا الظروف الصعبة التى عقدت فيها الامتحانات وأيضا توقف الدراسة منذ 15 مارس الماضى.





وشددت المصادر على أن الشئون القانونية تحقق فى المحاضر الإدارية التى تم تحريرها للطلاب داخل اللجان الذين ثبت تطورهم فى قضايا غش أو تصوير أسئلة ورفعها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أنه سيتم حرمان بعض الطلاب من الامتحان لمدة عام أو أكثر حسب المخالفة التى ارتكبها وفقا لقانون التصدى للغش والمنظم لأعمال الامتحانات.





طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020 من المؤكد أن طريقة الإستعلام إلكتروني هي من أسهل وأسرع الوسائل في وقتنا الحالي، فكثير من الطلاب يرغبون في الاستعلام عن النتيجة بأقصى سرعة دون الانتظار لظهورها في المدارس، ويبحثون عن طريقة الإستعلام إلكترونيا.

ويمكن الحصول على النتيجة إلكترونيا عن طريق الـ 4 خطوات التالية:

- هي دخول المستعلم إلى الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام.

- يبدأ المتعلم في كتابة الإسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب الذي نريد الإستعلام عنه.

- يقوم المتعلم الآن القيام بالضغط على كلمة الإستعلام أو ظهور النتيجة.

- يظهر أمامك الآن درجات الطالب الذي قمت بالاستعلام عنه.

