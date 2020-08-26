رئيس مدينة ملوى يتفقد لجان الدور الثاني من امتحانات الثانوية

تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوى، صباح اليوم، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، بمدينة ملوى، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات.





حيثُ تفقد رئيس المدينة لجنة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة ملوى والتي تتم تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم التابعة لقطاع التعليم العام.





وعلى جانب آخر عقد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء لقاء خدمة المواطنين الدوري، وذلك بعد تعليق اللقاء لاكثر من 5 شهور، بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، واقتصار استقبال الشكاوي الكترونيا.





واستمع المحافظ خلال اللقاء الى حوالي 25 شكوي، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.





وجه المحافظ خلال اللقاء رئيس مدينة ابوقرقاص بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية لغلق أحد مطاحن الغلال، لحين مراجعة كافة الأوراق وتوفيق أوضاعه، وذلك استجابة لشكوي عدد من الأهالي والذين يتضررون فيها من المطحن.





كما وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولي بالرعاية وبعض الحالات المرضية، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات ومساكن من الاولي بالرعاية وجهاز عروسة لبعض الفتيات.



