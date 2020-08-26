الأهلي يحسم الجدل حول عودة أحمد عادل عبد المنعم.. وموقف مفاجئ للحارس

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
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انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد برغبة مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في إستعادة خدمات أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، بالموسم الجديد.

ويرغب المارد الأحمر، في تعويض رحيل شريف إكرامي حارس الفريق، والذي تم توجيه الشكر عن الفترة التي قضاها، عقب انتهاء تعاقده.

ونفى النادي الأهلي، عن دخول الفريق في مفاوضات مع اللاعب أو ناديه من أجل استعادة خدماته مرة أخرى، خاصةً أن الجهاز الفني الأسماء المطلوبة، وإذا تم إبداء الرغبة في التعاقد معه سنتفاوض مع ناديه.

على جانب آخر فضل عبدالمنعم، البقاء داخل صفوف فريقه، وعدم الرحيل عن النادي الفيومي، في نهاية الموسم الجاري، في حال عدم حصوله على عرض من القلعة الحمراء.

وكان أحمد عادل عبدالمنعم، جدد عقه مع النادي الفيومي، في بداية الموسم الجاري لمدة موسمين مقبلين، ليعلن بقائه بصفة رسمية بالفريق الفيومي.

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